Московский зоопарк подготовил программу мероприятий на новогодние праздники

Московский зоопарк подготовил для посетителей образовательную программу мероприятий, которая пройдет на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада в воскресенье, 18 декабря.

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— Московский зоопарк на новогодние праздники подготовил образовательную программу для детей и взрослых. В зоопарке пройдут тематические лекции и спектакли, новогодние елки, экскурсии и мастер-классы, — говорится в сообщении.

Так, с 24 декабря по 7 января гости смогут посетить бесплатные мастер-классы и уличные активности. Например, в библиотеке зоосада посетители смогут изготовить елки из подручных материалов, а в инфоцентре на территории детского зоопарка можно будет создать свой собственный слайм, отметили в Telegram-канале «Московский зоопарк».