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16 минут назад

Более 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада

Вечерняя Москва

Более 200 рейсов было задержано или отменено в аэропортах Москвы из-за наступившей в городе непогоды. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписания».

Более 200 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наибольшее число изменений в расписании вылетов произошло в аэропорту Домодедово. Там 119 самолетов было задержано. Отмененным оказался только один рейс, который направлялся в Махачкалу.

Во Внукове было задержано 50 самолетов, а два отменили. В аэропорту Шереметьево задержали 90 рейсов, еще пять были отменены, следует из данных сервиса.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что высота снежного покрова в Москве 18 декабря составила от 33 до 38 сантиметров, что позволило побить рекорд 1989 года. Он отметил, что подобные показатели обычно наблюдаются в феврале.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, мощный снегопад в Москве закончится к вечеру 18 декабря. Он уточнил, что прибавка в высоте снежного покрова за ночь только составила 10 сантиметров.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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