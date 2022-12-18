Москвичам назвали сроки окончания снегопада в столице

«Что касается температуры, то она в воскресенье днем особенно сильно не росла, ночью начнет понижаться и где-то к утру будет уже минус 10–15 градусов. Снег если и будет, то достаточно небольшой. Вторник тоже холодный, а в среду у нас опять смена погоды, опять смена знака, мы опять идем к плюсу и настраиваемся на оттепель», — заключил он.