В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
47 минут назад

Москвичам назвали сроки окончания снегопада в столице

Lenta.ru

Мощный снегопад в Москве закончится к вечеру воскресенья, 18 декабря. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он назвал сроки прекращения осадков, а также рассказал о погоде в российской столице на следующей неделе.

Москвичам назвали сроки окончания снегопада в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снегопад не рядовой, снегопад хороший. Прибавка в высоте снежного покрова за ночь только составила десять сантиметров, за день еще прибавит. Высота снежного покрова уже от 33 до 38 сантиметров. На экране локатора видно, что зона отходит, в ближайшие два-три часа (к 20-21:00 — прим. "Ленты.ру") снег прекратится, ночью его не будет», — рассказал синоптик.

По словам Шувалова, начало следующей недели будет холодным, но к ее середине тенденция изменится.

«Что касается температуры, то она в воскресенье днем особенно сильно не росла, ночью начнет понижаться и где-то к утру будет уже минус 10–15 градусов. Снег если и будет, то достаточно небольшой. Вторник тоже холодный, а в среду у нас опять смена погоды, опять смена знака, мы опять идем к плюсу и настраиваемся на оттепель», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 18 декабря в Москве может быть побит рекорд суточного максимума осадков.

Из-за непогоды в московских аэропортах были отменены и задержаны десятки рейсов.

Новости Москвы,Погода,Евгений Тишковец,Александр Шувалов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители