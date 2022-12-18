Толкающие застрявший в снегу автобус в Москве пассажиры попали на видео

В Москве из-за сильного снегопада наблюдаются значительные проблемы на дорогах. В снежный плен попадают даже автобусы. Пассажирам приходится помогать водителям транспортных средств. Видео совместной работы опубликовала в своем Telegram-канале радиостанция «Говорит Москва».

На кадрах видео отобразилась картина, достойная пера великих художников прошлого.

В районе метро Саларьево два железных «коня» (черный и серебристый внедорожники) «впряжены» последовательно, посредством системы тросов. За застрявшим автобусом находятся вышедшие из него пассажиры.

По команде одного из героев этой короткой, но милой предновогодней истории, машины медленно, но мощно двигаются вперед. Им помогают пассажиры, активно толкая автобус.

В считанные даже не минуты, секунды, транспортное средство удается вызволить из снежного плена.