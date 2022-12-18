В Москве из-за сильного снегопада задерживаются автобусы и электробусы

"Из-за сильного снегопада, сложной дорожной ситуации и мелких ДТП стороннего транспорта в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. Для объезда сложных участков маршруты могут быть скорректированы. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе комплекса городского хозяйства заверили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, а работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме, в том числе проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к понедельнику высота сугробов в Москве может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года. По данным метеоролога, в Москве и в Подмосковье в субботу прогнозируются местами сильный снег и гололедица. В воскресенье снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром скоростью до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.