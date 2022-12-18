В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
26 минут назад

В Москве из-за сильного снегопада задерживаются автобусы и электробусы

ТАСС

Непогода и мелкие ДТП стали причиной задержек наземного городского пассажирского транспорта в Москве. Об этом сообщается в воскресенье в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Москве из-за сильного снегопада задерживаются автобусы и электробусы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Из-за сильного снегопада, сложной дорожной ситуации и мелких ДТП стороннего транспорта в разных районах города могут задерживаться автобусы и электробусы. Для объезда сложных участков маршруты могут быть скорректированы. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе комплекса городского хозяйства заверили, что коммунальные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети, а работы по уборке снега организованы в круглосуточном режиме, в том числе проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что к понедельнику высота сугробов в Москве может приблизиться к рекордному показателю в 34 см, который был зафиксирован 19 декабря 1941 года. По данным метеоролога, в Москве и в Подмосковье в субботу прогнозируются местами сильный снег и гололедица. В воскресенье снег станет еще сильнее, ожидаются метель с ветром скоростью до 15 м/с и сложные условия для автомобилистов и пилотов.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители