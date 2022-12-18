Десятки рейсов отменили или задержали в столичных аэропортах

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево — было принято решение задержать или отменить более 60 рейсов. Об этом в воскресенье, 18 декабря, свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания». Отмечается, что в указанных воздушных гаванях задержали 54 рейса. Еще 13 было отменено.
Во Внуково (по состоянию на 08:30 мск) задержано 26 рейсов. Еще девять в этом же аэропорту отменили. В Домодедово отменили два рейса, а задержали 22.
Информация «Яндекс.Расписания» гласит, что в Шереметьево задержано шесть рейсов, а отменено два.
Ранее в Москве выпало 30% от месячной нормы осадков, в Подмосковье — 50%, о чем рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом он добавил, что это неокончательные значения, ведь снегопад продолжится до вечера.
По словам метеоролога, снегопад продолжится в течение 18 декабря до 18-21 часов вечера. Тишковец считает, что за воскресенье в столице выпадет еще 5-10 мм, а значит, 18 декабря ознаменуется рекордным показателем суточного максимума осадков за всю метеоисторию этого дня.