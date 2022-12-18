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15 минут назад

В Москве зафиксировали аномальное количество осадков

Мослента

Аномальное количество осадков за минувшие сутки зафиксировали в столичном регионе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Синоптик сообщил об аномалии в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть от всей месячной нормы. В Новой Москве в осадкомер попало 18 миллиметров. В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске — 20 миллиметров, в Коломне и Кашире — 22 миллиметра, в Павловском Посаде — 23 миллиметра, что составляет 50 процентов от всего месячного объема положенного по климату снега», — рассказал специалист.

Снегопад продолжится до вечера воскресенья, 18 декабря, предупредил Тишковец. До этого времени в столице выпадет еще 5-10 миллиметров снежного покрова. Таким образом, указанный день побьет рекорд суточного максимума осадков за всю метеоисторию.

МЧС обратилось к москвичам с предупреждением

Ранее МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за погоды в Москве. В ведомстве сообщили, что на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Новости Москвы,Евгений Тишковец,ВДНХ,
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