Синоптик сообщил об аномалии в Москве

«На базовой метеостанции ВДНХ метеорологи зафиксировали 15 миллиметров осадков, что составляет почти треть от всей месячной нормы. В Новой Москве в осадкомер попало 18 миллиметров. В Подмосковье снега еще больше: в Долгопрудном и Можайске — 20 миллиметров, в Коломне и Кашире — 22 миллиметра, в Павловском Посаде — 23 миллиметра, что составляет 50 процентов от всего месячного объема положенного по климату снега», — рассказал специалист.