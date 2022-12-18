Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Свыше 60 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах в воскресенье, 18 декабря. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

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Известно, что в Домодедове задержали двенадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны пять рейсов и три отменены. А в аэропорту Внуково задержаны тридцать рейсов и девять отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

17 декабря в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево 26 рейсов было задержано и еще 16 отменено из-за непогоды.