Москвичей предупредили о сильном ветре и снегопаде

В ночь на воскресенье, 18 декабря, в Москве ожидается ухудшение погодных условий с усилением метели, ветра и снегопада. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по Москве.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 метров в секунду", – предупредили в ведомстве.

Автомобилистам порекомендовали быть внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами в ночное время суток. Пешеходам необходимо держаться вдали от высоких рекламных щитов и деревьев.