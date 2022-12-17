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21 минуту назад

Москвичам объяснили выбор цвета линии МДЦ-4 для схемы метро

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Выбор ментолового цвета линии МДЦ-4 для обозначения ее на схеме метро объяснили на официальном сайте мэра города. Речь идет о четвертом Московском центральном диаметре, который откроется в 2023 году и протянется с юго-запада на восток.

Москвичам объяснили выбор цвета линии МДЦ-4 для схемы метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Киевско-Горьковский диаметр обозначен мягким ментоловым цветом, символизирующим прохладу и спокойствие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что запуск МДЦ улучшит транспортную ситуацию для москвичей из более чем 20 районов. Они смогут спокойно и с комфортом передвигаться по городу. С открытием этого диаметра у горожан появятся новые варианты маршрутов к месту работы, любимым паркам и достопримечательностям, а жители подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и ближайших населенных пунктов смогут быстро доехать до центра столицы.

Новая линия наземного метро позволит сэкономить от 50 до 75 процентов стоимости поездки за счет выгодных тарифов и бесплатных пересадок на метро и МЦК. Ждать поезда в час пик придется не более пяти-шести минут.

Ранее были перечислены главные плюсы запуска третьей линии МЦД. Протяженность ветки составит 85 километров: на этом отрезке построены 41 станция и 14 пересадочных узлов на метро и МЦК.

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