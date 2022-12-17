МЧС обратилось к москвичам с предупреждением

В Москве объявили штормовое предупреждение из-за метели в ночь с 17 на 18 декабря. Об этом сообщает столичное ГУ МЧС.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет ночью 18 декабря по городу Москве ожидается сильный, местами очень сильный снег, метель, усиление северного ветра с порывами до 15 м/с», - говорится в сообщении.
На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.
Спасатели порекомендовали водителям снижать скорость движения, увеличивать дистанцию, избегать внезапных маневров и не парковать автомобиль под деревьями.
Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости надо звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.
Ранее стало известно, что 17 и 18 декабря сильные осадки прогнозируются в Северо-Кавказском, Южном, Центральном и Приволжском федеральных округах.