Москвичи смогут пожениться на одной из красивейших станций метро

В Москве можно будет оформить брак на станции метро «Маяковская» в 2023 году. Об этом сообщает сайт мэра столицы.

Фото: Telegram-канал "Дептранс Москвы" Telegram-канал "Дептранс Москвы"

«В 2023 году пары смогут выбрать одну из семи предложенных дат и расписаться на станции “Маяковская”. Очень приятно, что наши площадки пользуются большой популярностью у молодоженов», - рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, в нынешнем году на «Маяковской» расписались 19 пар. Церемонии бракосочетаний на станции проводят ночью, чтобы не мешать пассажирам.

Оформить брак можно и на Северном речном вокзале в один из 16 дней с мая по сентябрь.

В Москве существуют и другие выездные площадки для брачующихся. Список находится на странице проекта «Новые адреса счастья». Подать заявление на регистрацию в необычных местах города можно во Дворце бракосочетания № 1 или на портале госуслуг.