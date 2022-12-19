Сугробы в Москве достигли рекордной высоты

Высота сугробов в Москве достигла рекордных 34 см утром 19 декабря. В последний раз такие сугробы наблюдались 81 год назад, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в понедельник.
"В Москве повторен рекорд высоты снега 1941 года. Она составила 34 см на утро понедельник", - рассказал он.
В выходные дни в столице наблюдались очень интенсивные снегопады. Всего с начала декабря выпало 2,5 месячной нормы осадков.
Вильфанд ранее сообщил, что в ближайшие два дня столичный регион ожидает солнечная погода с морозами до 13-16 градусов и почти без осадков. Затем начнется оттепель с "хмурым" небом и "кашей" под ногами из-за тающего снега.