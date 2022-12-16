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1 час назад

Рекордные 7,6 млн поездок совершили пассажиры столичного метро 15 декабря

Агентство «Москва»

На фоне непогоды пассажиры столичного метро в четверг, 15 декабря, совершили рекордное число поездок с июля - почти 7,6 млн. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Рекордные 7,6 млн поездок совершили пассажиры столичного метро
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы благодарим москвичей, которые в непогоду выбирают самый надежный способ передвижения и отказываются от поездок на личном транспорте. Благодаря этому коммунальные службы города могут быстрее очистить улицы от снега, снижается нагрузка на дороги. За вчерашний день в метро совершили почти 7,6 млн поездок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем в метрополитене один из самых коротких в мире интервалов между поездами и реализуем масштабную программу обновления составов. Московское метро развивается с запасом провозной способности, поэтому мы всегда готовы принять дополнительных пассажиров», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Уточняется, что такое число поездок - рекордное с июля.

Как отмечается, самыми популярными станциями у пассажиров в четверг стали «Комсомольская» - 105,7 тыс. пассажиров (крупнейший транспортно-пересадочный узел (ТПУ) столицы: три вокзала, две линии метро и Московские центральные диаметры (МЦД); «Щелковская» - 82,7 тыс. (Центральный автовокзал); «Новогиреево» - 81,6 тыс. (автобусы в область, трамвай, железнодорожная станция); «ВДНХ» - 76 тыс. (главный каток Москвы).

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,ВДНХ,
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