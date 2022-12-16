Рекордные 7,6 млн поездок совершили пассажиры столичного метро

«Мы благодарим москвичей, которые в непогоду выбирают самый надежный способ передвижения и отказываются от поездок на личном транспорте. Благодаря этому коммунальные службы города могут быстрее очистить улицы от снега, снижается нагрузка на дороги. За вчерашний день в метро совершили почти 7,6 млн поездок. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы обеспечиваем в метрополитене один из самых коротких в мире интервалов между поездами и реализуем масштабную программу обновления составов. Московское метро развивается с запасом провозной способности, поэтому мы всегда готовы принять дополнительных пассажиров», - приводятся в сообщении слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.