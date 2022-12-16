Социальные выплаты в Москве вырастут на 10%

С 1 января 2023 года выплаты льготным категориям граждан, а также социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров вырастут на 10%, сообщается на сайте мэра Москвы.

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Это почти в два раза больше прогноза по росту доходов городского бюджета. Увеличение выплат также будет больше, чем индексация тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте.

В следующем году также произведутся выплаты, приуроченные к социально значимым событиям и памятным датам, таким как День победы и годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.