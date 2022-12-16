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46 минут назад

Мэрия: с 1 января социальные выплаты в Москве вырастут на 10%

Газета.Ru

С 1 января 2023 года выплаты льготным категориям граждан, а также социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров вырастут на 10%, сообщается на сайте мэра Москвы.

Социальные выплаты в Москве вырастут на 10%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Это почти в два раза больше прогноза по росту доходов городского бюджета. Увеличение выплат также будет больше, чем индексация тарифов ЖКХ и проезда в общественном транспорте.

В следующем году также произведутся выплаты, приуроченные к социально значимым событиям и памятным датам, таким как День победы и годовщина аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее в пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в столице вырастет с 1 января до 23 313 рублей в месяц.

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