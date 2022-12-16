Собянин установил новую социальную выплату для детей-сирот

"Московские школьники, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя (дети-сироты), будут получать ежемесячную денежную компенсацию, предназначенную для приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого инвентаря", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее такую выплату получали только студенты колледжей и вузов. В 2022 году она составит 13 042 рубля, а с 1 января размер выплаты будет увеличен до 14 347 рублей. По данным мэрии, в следующем году ее будут получать более 4 тысяч человек.