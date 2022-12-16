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13 минут назад

Синоптик Шувалов рассказал, что Москву ждут снежные выходные и непредсказуемый Новый год

RT на русском

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал, что Москву ждут снежные выходные и непредсказуемый Новый год.

«Впереди снежные выходные. За эти два дня может опять выпасть 10—15 мм осадков, что даст прирост снега не менее 10 см. При имеющихся почти 30 см это довольно значительно. После окончания снегопада будет полторы месячных нормы, поскольку к сегодняшнему дню уже 120%», — сказал Шувалов в беседе с НСН.

По его словам, скачки и изменения погоды будут продолжаться до Нового года, и пока невозможно сказать, какой будет новогодняя ночь.

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Ранее URA.RU сообщало, что, согласно данным Гидрометеоцентра Челябинской области, к субботе, 17 декабря, в регионе ожидается потепление до -3 °С.

Новости Москвы,Видео,Александр Шувалов,
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