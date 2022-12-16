«Впереди снежные выходные. За эти два дня может опять выпасть 10—15 мм осадков, что даст прирост снега не менее 10 см. При имеющихся почти 30 см это довольно значительно. После окончания снегопада будет полторы месячных нормы, поскольку к сегодняшнему дню уже 120%», — сказал Шувалов в беседе с НСН.