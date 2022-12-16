С 1 января соцвыплаты в Москве проиндексируют на 10%

Пресс-служба мэра Москвы заявила, что с 1 января соцвыплаты в столице проиндексируют на 10%.

«С 1 января 2023 года социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров и социальные выплаты жителям, пользующимся льготами, увеличатся на 10%», — говорится в заявлении.

Уточняется, что на 10% увеличатся размеры единовременных и ежемесячных выплат для таких льготных категорий, как: многодетные семьи, дети и родители погибших военнослужащих, семьи, воспитывающие детей-инвалидов или инвалидов с детства, ветераны Великой Отечественной войны и участники обороны Москвы, труженики тыла, ветераны труда, дети войны, реабилитированные граждане и т.д.