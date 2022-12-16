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17 минут назад

Раскрыт средний возраст жителя Москвы

Мослентаиещё 1

Средний возраст жителя Москвы на форуме «Моя поликлиника» раскрыла заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.

Раскрыт средний возраст жителя Москвы
Фото: МослентаМослента

Вице-премьер отметила, что согласно результатам Всероссийской переписи населения 2020 года, средний возраст москвича на сегодняшний день составляет 42,4 года, что несколько превышает среднероссийский показатель — 41,1 года.

При этом в столице доля детского населения ниже, чем в целом по стране, — 15,1 процента против 18,8 процента. А граждан трудоспособного возраста и старше, наоборот, в Москве больше, чем в остальных регионах — 11,3 процента против десяти процентов, рассказала Голикова.

Ранее стало известно, что самому возрастному жителю российской столицы исполнилось 107 лет. Женщина родилась в 1915 году.

Новости Москвы,Татьяна Голикова,Правительство РФ,
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