Раскрыт средний возраст жителя Москвы

Вице-премьер отметила, что согласно результатам Всероссийской переписи населения 2020 года, средний возраст москвича на сегодняшний день составляет 42,4 года, что несколько превышает среднероссийский показатель — 41,1 года.

При этом в столице доля детского населения ниже, чем в целом по стране, — 15,1 процента против 18,8 процента. А граждан трудоспособного возраста и старше, наоборот, в Москве больше, чем в остальных регионах — 11,3 процента против десяти процентов, рассказала Голикова.