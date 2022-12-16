В Новой Москве появится улица имени Николая Носова

Улицу в новом жилом районе Новое Внуково в ТиНАО назовут именем детского писателя Николая Носова . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента развития новых территорий в пятницу.

"В 2023 году исполняется 115 лет со дня рождения Николая Носова - "отца" всеми любимого Незнайки и его друзей. К юбилею писателя в новом жилом районе Новое Внуково от группы "Самолет" его имя получила новая улица", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что топонимика нового района концептуально связана с творчеством Носова и героями его книг. ЖК "Новое Внуково" расположен на берегу реки Незнайки, что стало отправной точкой для авторов проекта, ориентированного на проживание семей с детьми. Улицу Николая Носова будет пересекать улица Аэростатная, что отсылает к путешествию детского литературного героя на первом воздушном шаре, покинувшем Цветочный город. Улица имени писателя завершается благоустроенной набережной реки Незнайки. Возле набережной запроектировано масштабное общественное пространство с детской зоной.