Парки Москвы откроют более 100 площадок для отдыха

До начала Нового года в парках столицы заработают еще более ста площадок для активного зимнего отдыха. Это 17 катков с естественным покрытием, 21 горка и 67 лыжных трасс. В местах отдыха будут работать пункты проката, теплые раздевалки и кафе. Об этом сообщает официальный сайт правительства Москвы.

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«Каждый год парки Москвы становятся центрами городского зимнего отдыха. В ноябре в них открылся 21 каток с искусственным покрытием, еще более 100 площадок прибавится до конца декабря — лыжные трассы общей протяженностью почти 165 километров, горки и катки с натуральным льдом. Часть уже работает, остальные будут готовы принять посетителей в ближайшее время», — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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В общей сложности в столичных парках будут работать почти 40 катков. Некоторые из них весьма большие. Например, каток в «Сокольниках» имеет площадь 16 тысяч квадратных метров. В саду «Эрмитаж» откроется каток с натуральным льдом, где можно будет кататься по ледяным дорожкам и аллеям. Здесь откроют теплый павильон и гардероб, стойку с выпечкой и чаем. Гарантированы красивые виды при прогулках на коньках в усадьбе Воронцово, а также в музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» и в Измайловском парке. На некоторых катках нужно покупать входной билет.

Для лыжников в 26 парках города открылось 62 трассы, работающие в зависимости от погодных условий. Еще пять трасс — с искусственным снегом. Подавляющее большинство трасс круглосуточные. Лыжня в 12 километров подготовлена в музее-заповеднике «Царицыно». Впервые за долгие годы сделали трассу в 3 километра в Парке Горького по Нескучному саду.

Для детей лучше всего подойдут три лыжные трассы — в музее-заповеднике «Царицыно» (1 километр), в Гончаровском парке (800 метров), в усадьбе Воронцово (500 метров). А больше всего маршрутов есть в парке «Сокольники» - 17, из которых два с искусственным снегом. Такие же трассы действуют в ландшафтном парке «Митино», в парке Олимпийской деревни и в парке «Северное Тушино».