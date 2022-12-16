ЦОДД предупредила москвичей о девятибалльных пробках в пятницу

В связи с коротким рабочим днем час пик начнется около 16:00. Об этом сообщает столичный Дептранс. Ожидаются пробки до 9 баллов.
"Вечерний час пик начнется начнется раньше — около 16:00. И растянется до 20:00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причины сегодняшних пробок — снегопад, который привел к снижению общих скоростей, гололедица, мелкие аварии и затруднения из-за дорожных работ.
Сейчас затруднено движение в сторону центра на МКАД, Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная.
Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса с лесовозом в Томской области.