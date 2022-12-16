В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
13 минут назад

ЦОДД предупредила москвичей о девятибалльных пробках в пятницу

Газета.Ru

В связи с коротким рабочим днем час пик начнется около 16:00. Об этом сообщает столичный Дептранс. Ожидаются пробки до 9 баллов.

ЦОДД предупредила москвичей о девятибалльных пробках в пятницу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечерний час пик начнется начнется раньше — около 16:00. И растянется до 20:00. Рекомендуем отложить поездки в этот промежуток времени или выбрать метро, МЦК, МЦД для поездок по городу в течение дня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причины сегодняшних пробок — снегопад, который привел к снижению общих скоростей, гололедица, мелкие аварии и затруднения из-за дорожных работ.

Сейчас затруднено движение в сторону центра на МКАД, Ярославском шоссе в районе Северянинского путепровода, шоссе Энтузиастов в районе улицы Авиамоторная.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса с лесовозом в Томской области.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители