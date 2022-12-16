Москвичей предупредили о возвращении морозов

К выходным в столицу вернутся морозы, при этом снегопад не прекратится, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов . По его словам, автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами.

К субботе в Москву начнут возвращаться морозы, а ожидаемый снегопад будет продолжаться все выходные. Также ожидаются северные ветры и местами метель. Соответственно всем автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами. Столбик же термометра встанет на отметке в 5-7 градусов ниже ноля, — заявил Шувалов.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.