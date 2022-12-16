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14 минут назад

«Возвращаются морозы»: метеоролог предупредил москвичей о снежных заносах

News.ru

К выходным в столицу вернутся морозы, при этом снегопад не прекратится, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами.

Москвичей предупредили о возвращении морозов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К субботе в Москву начнут возвращаться морозы, а ожидаемый снегопад будет продолжаться все выходные. Также ожидаются северные ветры и местами метель. Соответственно всем автолюбителям необходимо внимательнее следить за дорогой и снежными заносами. Столбик же термометра встанет на отметке в 5-7 градусов ниже ноля, — заявил Шувалов.

Снегопады вернутся в Москву

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что штраф за разметку во время снегопада можно обжаловать, если при фотофиксации не видно факта нарушения автомобилистом ПДД. Он добавил, что также есть неясности в работе самих эвакуаторов. Эвакуировать транспорт могут и по причине уборки улиц, если автомобиль мешает спецтехнике, отметил он.

Новости Москвы,Александр Шувалов,Сергей Пахомов,Госдума,
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