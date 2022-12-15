РПН: Масочный режим в Москве носит рекомендательный характер

Масочный режим в Москве не вводится, он носит рекомендательный характер в местах массового скопления людей. Об этом сообщила в эфире телеканала «Москва 24» руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.
«Масочный режим в Москве не вводится, это не норма обязательная. Но мы рекомендуем как сотрудникам медицинских организаций, социальных служб, торговых предприятий, там, где есть массовые скопления людей, так и самим москвичам беречься и просто использовать средства индивидуальной защиты», - сказала Андреева.
В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора пояснили Агентству городских новостей «Москва», что такие рекомендации появились еще в ноябре.