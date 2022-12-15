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1 час назад

Роспотребнадзор: Масочный режим в Москве носит рекомендательный характер

Агентство «Москва»иещё 3

Масочный режим в Москве не вводится, он носит рекомендательный характер в местах массового скопления людей. Об этом сообщила в эфире телеканала «Москва 24» руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

РПН: Масочный режим в Москве носит рекомендательный характер
Фото: РИА Новости РИА Новости

«Масочный режим в Москве не вводится, это не норма обязательная. Но мы рекомендуем как сотрудникам медицинских организаций, социальных служб, торговых предприятий, там, где есть массовые скопления людей, так и самим москвичам беречься и просто использовать средства индивидуальной защиты», - сказала Андреева.

В пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора пояснили Агентству городских новостей «Москва», что такие рекомендации появились еще в ноябре.

Новости Москвы,Елена Андреева,Роспотребнадзор,
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