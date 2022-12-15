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12 минут назад

В Москве вручили премию «Управление изменениями. Визионеры»

Lenta.ru

Церемония награждения ежегодной Премией «Управление изменениями. Визионеры» состоялась 14 декабря в пространстве MJ Hall.

В Москве вручили премию «Управление изменениями. Визионеры»
Фото: Фото предоставлено пресс-службой премии «Управление изменениями. Визионеры»Фото предоставлено пресс-службой премии «Управление изменениями. Визионеры»

«Этот год — самая большая проверка на устойчивость за последние десятилетия. Не только экономическую, социальную или экологическую, но и на этическую. Уверена, что многие сегодня определяют себя заново. Думаю, что в этом определении обязательно должно присутствовать будущее, то самое будущее, в котором следующие поколения должны жить в более совершенном мире, чем мы. Уже пятый год "Проект +1" награждает компании и проекты, которые инвестируют в лучшее будущее, а не берут у него взаймы. Мы гордимся каждым участником премии и поздравляем всех ее победителей» — отметила CEO «Проекта устойчивого развития +1», президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.

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В этом году на премию было подано 170 заявок. В числе победителей в номинациях двух блоков — «Оценка отчетов компаний» и «Оценка проектов» — оказались компании, сохранившие свои стратегические цели, несмотря на вызовы 2022-го года.

Обладателем премии в номинации «Лучшее представление / визуализация информации в отчете» стало «ФосАгро». В номинации «Лучшее раскрытие информации об ESG-рисках и управлении ими» отчетом-победителем стала работа En+ Group . «ЭЛ5-Энерго» лидировало сразу в двух номинациях: за «Лучшее раскрытие информации в вопросах экономического воздействия» и «Лучшее раскрытие информации об этике ведения бизнеса». За «Лучшее раскрытие практик взаимодействия с заинтересованными сторонами» статуэтку лауреата вручили компании «Сахалинская Энергия». А «За лучшее раскрытие информации в вопросах экологического воздействия» — «Северстали».

Отчет «ОК РУСАЛ» стал наиболее успешным в номинации «Лучшее раскрытие информации в вопросах социального воздействия». «Лучший отчет НКО» предоставил благотворительный фонд «Дорога к дому».

В номинации «Экономика. Бизнес» победила «Северсталь», внедрившая на своем предприятии технологию фитоочистки шахтных вод. Также компания стала абсолютным лидером в номинации «Экономика. НКО» — как соучредитель агентства городского развития.

Третье место в номинации «Экология. Бизнес» заняла корпорация ЭКОПОЛИС. На втором месте — компания «Система ПБО». Первое место присудили SPLAT Global за проект «Щетка, сдавайся!» и компании «ОПТИКОМ» за проекты «Циклические сервисы».

Фонд поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал» занял третье место в номинации «Экология. НКО» с проектом «Байкал без сетей». Второе место поделили «Центр просветительских, медиа и творческих решений в сфере охраны окружающей среды «РусЭко»» и Ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный Сбор».

Победителем в номинации стал благотворительный фонд «Второе дыхание», который активно развивает в России инфраструктуру сбора ненужной одежды для людей в трудных жизненных ситуациях.

В номинации «Общество. Бизнес» третье место разделили «Объединенная металлургическая компания» и «Магнит». «СИБУР Холдинг» и УК «Металлоинвест» заняли второе и первое места соответственно.

Благотворительный фонд «Семейная помощь» занял третье место в номинации «Общество. НКО». На втором месте — благотворительный фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом и другими нейромышечными заболеваниями «Живи сейчас», а также Фонд поддержки слепоглухих «Со единение». Абсолютным лидером стала «Федерация адаптивного хоккея».

Государственное унитарное предприятие «Мосгортранс» получило специальный приз «Город будущего».

Генеральный информационный партнер премии — Rambler&Co.

Новости Москвы,Анастасия Попова,Рамблер,Металлоинвест,"Магнит",Фосагро,Русал,En+ Group,Сибур,
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