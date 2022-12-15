В Москве вручили премию «Управление изменениями. Визионеры»

«Этот год — самая большая проверка на устойчивость за последние десятилетия. Не только экономическую, социальную или экологическую, но и на этическую. Уверена, что многие сегодня определяют себя заново. Думаю, что в этом определении обязательно должно присутствовать будущее, то самое будущее, в котором следующие поколения должны жить в более совершенном мире, чем мы. Уже пятый год "Проект +1" награждает компании и проекты, которые инвестируют в лучшее будущее, а не берут у него взаймы. Мы гордимся каждым участником премии и поздравляем всех ее победителей» — отметила CEO «Проекта устойчивого развития +1», президент Лиги зеленых брендов Анастасия Попова.