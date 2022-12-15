В Москве введут меры из-за осложнения ситуации с гриппом

Роспотребнадзор Москвы рекомендовал носить маски персоналу учреждений здравоохранения и соцзащиты

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Роспотребнадзор Москвы на фоне ситуации с гриппом и ОРВИ рекомендовал персоналу столичных учреждений здравоохранения и социальной защиты носить маски. Документ опубликован в четверг, 15 декабря, на сайте ведомства.

В столичном управлении ведомства пояснили, что с1 сентября стартовала кампания по вакцинации против гриппа. К настоящему времени привито 7 498 608 человек (59,2% от численности населения города), из них детей – 1 516 918 (69,7%).

В частности, прививки сделали свыше 75% персонала лечебно-профилактических организации, организаций социальной защиты населения, работников транспорта и транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что на фоне осложнения ситуации руководителям департаментов, медицинских и образовательных организаций, крупных промышленных предприятий, гостиниц, объектов транспорта, предприятий общественного питания и торговли предписано провести дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.