МЧС предупредило жителей Москвы об опасности

«В период с 18:00 часов 15 декабря до 09:00 часов 16 декабря в городе Москве ожидается снег, местами сильный. Местами метель. Сохранится гололедица, на дорогах снежные заносы. Ветер южной четверти с порывами до 15 метров в секунду», — сообщили в столичном ведомстве.

Также сильный снег с метелью и гололедицей, начиная с южных, юго-западных районов ожидается и в Подмосковье. Период предупреждения действует с 15:00 15 декабря до 12:00 16 декабря, рассказали в областном МЧС.