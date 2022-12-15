Более 800 «Троек» с амурскими тиграми заказали москвичи после старта продаж

Более 800 тематических карт «Тройка» с амурскими тиграми заказали москвичи за час после старта продаж. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы .

— Пассажиры снова бьют рекорды — «Тройки» с амурскими тиграми закончились на сайте всего за час после старта продаж. Пассажиры заказали больше 800 штук, — говорится в сообщении.

С 2 января увеличится лимит пополнения баланса «Кошелька» карты «Тройка», он составит 10 тысяч рублей. Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что «Тройку» также можно использовать при оплате проезда по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулках по Москве-реке на речных трамвайчиках, а также вместо ввода логина при аренде велосипеда в сети «Велобайк».