Снегопады вернутся в Москву

Снегопады и снежные заносы с усилением ветра прогнозируются в Москве к концу рабочей недели. В субботу прогнозируется сильный снег, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.
"Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет", - сказал Вильфанд.
Синоптик отметил, что под сильным снегом подразумевается боле 6 мм.
Ранее Вильфанд сообщил, что с начала декабря в Москве и области уже выпала месячная норма осадков - 51 мм.