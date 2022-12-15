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38 минут назад

Снегопады вернутся в Москву вечером 16 декабря

ТАССиещё 2

Снегопады и снежные заносы с усилением ветра прогнозируются в Москве к концу рабочей недели. В субботу прогнозируется сильный снег, об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг.

Снегопады вернутся в Москву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре 10 м/с. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет", - сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что под сильным снегом подразумевается боле 6 мм.

Ранее Вильфанд сообщил, что с начала декабря в Москве и области уже выпала месячная норма осадков - 51 мм.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,
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