Снегопады вернутся в Москву

«Снег будет усиливаться вечером в пятницу, поэтому прогнозируются заносы при ветре десять метров в секунду. В субботу влияние циклонической циркуляции приведет к тому, что опять заметный и сильный снег будет», — рассказал метеоролог. Под определением «сильный снег» подразумевается более шести миллиметров осадков, уточнил он.