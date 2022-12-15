Москвичей пригласили на встречу с Дедами Морозами из 14 регионов России

«Хранители зимних традиций расскажут о том, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе. В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков», — говорится в сообщении.