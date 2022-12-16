Шесть способов оплаты проезда предложили пассажирам московского метро

Для оплаты проезда в московском метро, в том числе на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), пассажирам предложили шесть способов оплаты. Их перечислил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

«Пассажирам будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете, а после завершения тестирования — система быстрых платежей для оплаты смартфоном. Поездки также можно будет оплачивать "Тройкой", социальной картой или билетом "Единый". Пассажиры смогут выбрать наиболее удобный вариант», — сказал заммэра.

Использование проездных и банковских карт останется в обычном формате. Для оплаты проезда с помощью Face Pay необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» , добавить в профиль свою фотографию и данные банковской карты или «Тройки». Списание денег будет производиться автоматически при подходе пассажира к турникетам с черным стикером.

Использовать систему быстрых платежей можно, оформив подписку на СБП через приложение «Метро Москвы». После чего в приложении сгенерируется уникальный QR-код, который горожанам будет необходимо отсканировать считывателем на любом турникете.