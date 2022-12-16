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7 минут назад

Шесть способов оплаты проезда предложили пассажирам московского метро

Мослентаиещё 8

Для оплаты проезда в московском метро, в том числе на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ), пассажирам предложили шесть способов оплаты. Их перечислил на официальном сайте мэра столицы заместитель градоначальника по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Шесть способов оплаты проезда предложили пассажирам московского метро
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«Пассажирам будут доступны все современные способы оплаты проезда: Face Pay, банковская карта на любом турникете, а после завершения тестирования — система быстрых платежей для оплаты смартфоном. Поездки также можно будет оплачивать "Тройкой", социальной картой или билетом "Единый". Пассажиры смогут выбрать наиболее удобный вариант», — сказал заммэра.

Использование проездных и банковских карт останется в обычном формате. Для оплаты проезда с помощью Face Pay необходимо зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» , добавить в профиль свою фотографию и данные банковской карты или «Тройки». Списание денег будет производиться автоматически при подходе пассажира к турникетам с черным стикером.

Использовать систему быстрых платежей можно, оформив подписку на СБП через приложение «Метро Москвы». После чего в приложении сгенерируется уникальный QR-код, который горожанам будет необходимо отсканировать считывателем на любом турникете.

Ранее сообщалось, что проезд по «Единому» билету в Москве подорожает на один рубль. Изменение тарифов на общественном транспорте в Москве начнется со 2 января 2023 года.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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