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14 минут назад

Синоптики сообщили,  когда в Москве прекратятся снегопады

Елена Прошина

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что столичный снегопады «взяли паузу» до вечера четверга. Об этом синоптик рассказал в своём Telegram-канале.

Синоптики сообщили, когда в Москве прекратятся снегопады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Снег в столичном регионе прекратился, и у нас с вами есть время привести в порядок свои участки, а у коммунальных служб – время очистить от снега город. Природа берёт паузу в снегопадах, и в следующий раз мы увидим их поздним вечером в четверг. Такими сильными, как прошедшие, они не будут, тем не менее за пятницу прибавится еще 4-6 сантиметров, а за субботу с воскресеньем – ещё 6-8 сантиметров», – рассказал он.

Леус также отметил, что в следующую среду Москву и область ожидает постепенное повышение температуры, но в четверг начнётся новый снегопад.

«Следующая неделя в столичном регионе начнётся пушкинскими "мороз и солнце" – в понедельник-вторник по ночам -11...-16, по области местами до -20, днем около -6...-11», – уточнил он.

Ранее синоптик рассказал, какая погода ждёт москвичей в новогоднюю ночь.

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