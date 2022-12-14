Синоптики сообщили,  когда в Москве прекратятся снегопады

«Снег в столичном регионе прекратился, и у нас с вами есть время привести в порядок свои участки, а у коммунальных служб – время очистить от снега город. Природа берёт паузу в снегопадах, и в следующий раз мы увидим их поздним вечером в четверг. Такими сильными, как прошедшие, они не будут, тем не менее за пятницу прибавится еще 4-6 сантиметров, а за субботу с воскресеньем – ещё 6-8 сантиметров», – рассказал он.