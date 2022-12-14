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30 минут назад

Музей Победы продлит время работы в новогодние праздники

Агентство «Москва»иещё 2

С 24 декабря по 8 января время работы Музея Победы будет продлено. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

Музей Победы продлит время работы в новогодние праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Музей Победы в новогодние праздники увеличивает время работы. С 24 декабря до 8 января главное здание музея на Поклонной горе будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно, - с 9:30, а работать - до 22:00. 31 декабря музей ждет гостей до 16:00 (кассы открыты до 14:00). 1 января - выходной день», - уточнили в пресс-службе.

В музее пояснили, что посетители смогут увидеть экспозицию Зала исторической правды и мультимедийный зал «Лица Победы», а также коллекцию портретов героев войны в Зале Полководцев, светозвуковую инсталляцию «Дорога к Победе» в Зале славы, экспозиционные павильоны «Сопротивление фашизму» и «Мир после войны», выставки «Художник эпохи», «Летопись народного подвига», «Война: день за днем» и другие.

Кроме того, в рамках иммерсивных экскурсий гости посетят две масштабные экспозиции - «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Для детей от шести до 12 лет музей организует исторический новогодний квест «Елка Победы».

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