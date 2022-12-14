Музей Победы продлит время работы в новогодние праздники

«Музей Победы в новогодние праздники увеличивает время работы. С 24 декабря до 8 января главное здание музея на Поклонной горе будет открывать свои двери для гостей раньше, чем обычно, - с 9:30, а работать - до 22:00. 31 декабря музей ждет гостей до 16:00 (кассы открыты до 14:00). 1 января - выходной день», - уточнили в пресс-службе.