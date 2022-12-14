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1 час назад

Лимит пополнения карты ‎«Тройка» увеличат с 2 января

Елена Прошина

Максимальная сумма пополнения карты «Тройка» со 2 января вырастет с трех до 10 тысяч рублей. Благодаря этому класть деньги на карту можно будет реже, а пользоваться ею чаще, сообщила мэрия Москвы.

Лимит пополнения карты ‎«Тройка» увеличат с 2 января
Фото: ТАССТАСС

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, об увеличении лимита просили пассажиры.

«Это будет удобно горожанам, которые регулярно пользуются «Тройкой», с ее помощью оплачивают не только проезд, но и билеты в музеи, зоопарк, поездки на аэроэкспрессе», - пояснил он.

Также москвичи и гости столицы с помощью «Тройки» смогут оплатить поездки по канатной дороге на Воробьевых горах, прогулки по Москве-реке на речных трамвайчиках, подземную парковку в парке «Зарядье», напомнили в мэрии.

Власти Москвы призвали тех, кто воспользуется нововведением, привязать карту к личному кабинету в приложении «Метро Москвы», чтобы в случае потери быстро перенести оставшиеся поездки и средства на новую «Тройку». Также с помощью приложения можно будет купить абонемент или пополнить карту на любую сумму в пределах лимита.

Ранее Мособлдума приняла закон, запрещающий платить за проезд в общественном транспорте Подмосковья наличными. Власти проанализировали опыт последних лет и пришли к выводу, что такая оплата приводит к нарушениям ПДД (водители отсчитывают сдачу во время движения) и делает посадку дольше. В Мособлдуме подчеркнули, что весь общественный транспорт оборудован терминалами для безналичной оплаты картами «Стрелка», «Тройка», банковскими и социальными картами.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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