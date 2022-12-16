Схему движения поездов на Кольцевой линии московского метро изменят

Схему движения поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена изменят 2-7 января для обновления инфраструктуры, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии», - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что без ограничений работы провести невозможно, их проведут в дни, когда людей в метро меньше всего. Как отметили в ведомстве, с внедрением новой системы поезда на Кольце станут ходить чаще: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар. Отмечается, что в вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее.
«Со 2 по 7 января поезда на Кольце будут поочередно ходить только в одну сторону - так мы сможем обновить инфраструктуру на каждом из путей. При этом все станции Кольцевой линии будут открыты: 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января поезда будут ходить по часовой стрелке», - пояснили в Дептрансе.
В пресс-службе принесли извинения за неудобства.
«Все станции Кольцевой линии будут открыты, пересадки продолжат работать. Для вашего комфорта также выбирайте альтернативные маршруты: радиальные линии, МЦК, БКЛ, МЦД и круглосуточный автобусный маршрут Б, который проходит по Садовому кольцу», - заключили в ведомстве.