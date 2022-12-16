Схему движения поездов на Кольцевой линии московского метро изменят

«С 2 по 7 января 2023 года включительно мы временно изменим схему движения на Кольцевой линии метро. Это необходимо, чтобы обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением поездов. Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии», - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что без ограничений работы провести невозможно, их проведут в дни, когда людей в метро меньше всего. Как отметили в ведомстве, с внедрением новой системы поезда на Кольце станут ходить чаще: вместо 34 пар поездов в час пик будет 36 пар. Отмечается, что в вагонах будет свободнее, а график станет стабильнее и надежнее.