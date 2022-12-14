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51 минуту назад

Синоптик Ильин: Москвичей ждет теплая погода в новогоднюю ночь

Вечерняя Москва

Москвичей ждет теплая погода в новогоднюю ночь. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин.

По словам эксперта, в конце декабря возможна оттепель, которая сменится морозами.

— К концу декабря морозы будут сменяться кратковременным потеплением. Даже возможна оттепель в начале второй декады, 21–23 декабря. А потом опят начнутся морозы, — рассказал специалист.

Ильин заметил, что сейчас наблюдается тенденция, что температура воздуха к 31 декабря будет постепенно повышаться.

— В новогоднюю ночь температура в столице будет близка к нулевой отметке, — сказал специалист.

Метеоролог также отметил, что на данный момент нельзя точно сказать, будет ли в новогоднюю ночь идти снег.

— Снег будет продолжаться и в конце декабря. Даже в короткие периоды оттепели. А точный прогноз осадков на новогоднюю ночь пока сделать нельзя, — считает синоптик.

К утру 14 декабря в Москве выпало одиннадцать миллиметров осадков. В области самые сильные осадки наблюдались в Кашире. Там выпало 16 миллиметров снега, то есть 31 процент от месячной нормы.

Синоптик назвал дату окончания снегопада в Москве

В связи с этим москвичам порекомендовали пересесть на городской транспорт, это поможет коммунальным службам быстрее убраться на дорогах. В период снегопада особенно аккуратно нужно съезжать с мостов и эстакад.

Новости Москвы,Видео,Александр Ильин,
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