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10 минут назад

Москвичам предрекли погодный рекорд

Lenta.ru

Ночью в Москве прошел мощный снегопад, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также заявил, что 14 декабря в столице ожидается рекорд по выпадению осадков.

Москвичам предрекли погодный рекорд
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Рекорд с 1976 года

За ночь, по словам Вильфанда, выпало 11-12 миллиметров снега. Сейчас его высота на станции Росгидромет на ВДНХ составляет 19 сантиметров. Количество осадков соответствует приросту высоты, так как снег выпал пушистый, объяснил он.

"Сегодня будет рекорд по осадкам превышен, потому что уже выпало 11 миллиметров за ночь, еще выпадет миллиметра 3-4 минимум, а рекорд до этого был 12,4 миллиметра в 1976 году". Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра.

Какую ожидать погоду

Снегопад постепенно будет уменьшаться, предупредил он.

«Еще будет выпадать снег в течение сегодняшнего дня, но уже в гораздо более ослабленном виде. Выпадет еще несколько миллиметров, но главный заряд уже прошел — он связан с фронтальным разделом, который с юга перемещался через Москву», — рассказал Вильфанд.

В столице наступил период снежной зимней погоды. Сегодня москвичей ожидает температура минус 3-5 градусов и небольшой снег. В ночь на четверг температура будет составлять около минус 10 градусов и небольшой снег, днем в четверг тоже небольшой снег, температура около минус 5 градусов. В пятницу, по словам метеоролога, ночью ожидается минус 6-9 градусов, а днем температура будет колебаться в диапазоне от 0 до минус 5 градусов, и опять пойдет снег — его высота увеличиться еще на 5-7 сантиметров.

В Москве из-за сильного снегопада задержали или отменили 42 рейса. Пробки на дорогах столицы составляют 10 баллов. Накануне вечером МЧС предупреждало жителей о сильном снегопаде с вечера вторника, 13 декабря, до утра 14 декабря. Также в Москве продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, он продлится до 14 часов 14 декабря.

Новости Москвы,Роман Вильфанд,ВДНХ,Росгидромет,
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