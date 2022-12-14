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17 минут назад

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Газета.Ru

Пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Пробки в Москве достигли 10 баллов
Фото: ТАССТАСС

Согласно прогнозу сервиса, через час плотность пробок снизится до 9 баллов. По данным Telegram-канала "Дептранс. Оперативно", Сейчас сильно затруднено движение на ТТК, Ленинградском шоссе, шоссе Энтузиастов, Ярославском шоссе, МКАД.

Отмечается, что и-за гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение. В ведомстве посоветовали отказаться сегодня от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские остановили машину с оружием и боеприпасами в салоне.

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