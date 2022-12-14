Цифровые проекты Москвы стали обладателями Премии Рунета

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Премия присуждается за значительный вклад в развитие российского сегмента всемирной Сети.

Фото: Москва 24/Никита Симонов Москва 24/Никита Симонов

В этом году ее получили городской портал потребителя, онлайн-ресурс по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве", тревел-шоу туристической платформы Russpass, сервис "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе" и программа "Москва: погружение" сайта "Узнай Москву".

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"Цифровыми возможностями столицы пользуется подавляющее большинство горожан – люди привыкли к удобному способу получения госуслуг, решения бытовых, деловых и других задач. Мы продолжаем развивать электронные сервисы. И конечно, приятно, что нашу работу вместе с москвичами высоко оценивает профессиональное сообщество. Подтверждением этого вновь стало вручение престижной премии Рунета", – сказала Сергунина.

Столичный портал потребителя, запущенный в сентябре 2022 года, удостоился награды в номинации "Государство и общество". Он помогает горожанам ориентироваться в разных ситуациях, связанных с приобретением товаров или услуг.

В категории "Туризм и индустрия гостеприимства" лауреатом стал проект Russpass. На сайте можно забронировать номер в отеле, купить билеты на поезд и самолет, заказать тур или экскурсию, составить индивидуальный маршрут или выбрать из предложенных. Всего платформа предлагает 27 услуг и сервисов.

Портал сделановмоскве.рф получил награду в номинации "Экономика и бизнес". Проект помогает столичным предпринимателям знакомить со своей продукцией многомиллионную аудиторию по всей стране, а потребителям – находить достойную замену импортным товарам.

Спецпроект "Москва: погружение" портала "Узнай Москву" отметили в номинации "Культурные проекты в Сети". Это 12 познавательных видеороликов о знаковых общественных пространствах и культурных достопримечательностях столицы. Сервис "Портфолио учащегося" проекта "Московская электронная школа" отметился в номинации "Образование и кадры". Он объединяет достижения ребенка в учебе, творческой, спортивной и общественной деятельности и позволяет детям представлять себя на классном, школьном, городском и федеральном уровнях.