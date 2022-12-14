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26 минут назад

Остановилась покувыркаться: Московский зоопарк показал охоту панды на птицу

News.ru

Московский зоопарк опубликовал забавное видео погони панды за маленькой птичкой. Кадры попали на камеру видеонаблюдения, на них любимица посетителей развлекается в вольере.

Медведица кувыркается на снегу, но в какой-то момент замечает залетевшую к ней птичку. Животное с огромным интересом бежит за гостьей, но птичка ловко ныряет под бревенчатую лесенку. Панда находит более «важные» дела и бежит в сугроб кувыркаться. Животное становится на голову и переворачивается, веселя посетителей.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали нападение панды на маленькую птичку. Трагедия казалась неизбежной, но в один момент панда решила остановить погоню, чтобы покувыркаться, — говорится в подписи к видеоролику.

В России 13 декабря отмечался День медведя. Московский зоопарк по этому случаю приготовил подборку интересных фактов про косолапых. В частности, панды являются «искусными мастерами» по сну и поеданию пищи. За едой они проводят до 14 часов в день. Все остальное время они предпочитают спать.

Ранее Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка перечислил продукты, которые предпочитают белые медведи. Это не только жирная рыба и мясо, но и фрукты и овощи.

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