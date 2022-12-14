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51 минуту назад

Москвичей предупредили об осложнении движения на дорогах из-за снегопада

ТАСС

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада, который привел к снижению общих скоростей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента в среду.

Москвичей предупредили об осложнении движения на дорогах из-за снегопада
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы, - на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение затруднено в сторону центра на Щелковском, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД.

Столичный департамент транспорта просит автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать необоснованных маневров и резких торможений, а особенно аккуратными быть на съездах с мостов и эстакад.

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