Москвичей предупредили об осложнении движения на дорогах из-за снегопада

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей об ухудшении дорожной ситуации из-за снегопада, который привел к снижению общих скоростей. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента в среду.

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"Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы, - на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение затруднено в сторону центра на Щелковском, Варшавском шоссе и шоссе Энтузиастов, на Волгоградском проспекте, а также на МКАД.