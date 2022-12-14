Находки с исторических мест Москвы представят на выставке в МАРХИ

Выставка " Находки в реставрации", где будут представлены предметы, обнаруженные на объектах культурного наследия столицы, откроется 15 декабря в Москве . Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия.

"С 15 по 23 декабря в Москве впервые пройдет выставка "Находки в реставрации". Она откроется в Московском архитектурном институте (МАРХИ). Экспозиция познакомит горожан и туристов с элементами лепного декора и художественного оформления, старинными предметами быта, фотографиями и документами, которые были найдены специалистами во время работ на различных объектах культурного наследия столицы", - говорится в сообщении.

"Среди них есть и находки из исторических павильонов ВДНХ . Реставрация этого комплекса - один из крупнейших подобных проектов в городе. Специалисты сделали там множество открытий. Например, они нашли горельеф "Праздничный Ленинград", архивные кинопленки и части керамической люстры 1954 года, по которым теперь будут воссоздавать аналогичные утраченные светильники", - сказала Сергунина.

Среди находок, также сделанных на главной выставке страны, и которые представят на экспозиции, - фанерная вывеска с поздним названием павильона "Юные натуралисты и техники". Ее обнаружили на фасаде за зашивкой из фанеры во время реставрации здания. Еще в коллекцию артефактов вошли орден Ленина (он был частью экспозиции павильона № 71) и макет картуша павильона № 17 "Лесная промышленность".