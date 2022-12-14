Утром 14 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали девять рейсов и четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 26 рейсов и четыре отменили, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов и один отменен.