Утром 14 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».
Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали девять рейсов и четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 26 рейсов и четыре отменили, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов и один отменен.
Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов: из-за снегопада на дорогах столицы осложнено движение, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег, гололедица, снежные заносы и до 7 градусов мороза.