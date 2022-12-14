В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
43 минуты назад

Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Агентство «Москва»

Утром 14 декабря в столичных аэропортах задержано и отменено более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».

Согласно его информации, в аэропорту Внуково задержали девять рейсов и четыре отменили, в аэропорту Домодедово задержано 26 рейсов и четыре отменили, в аэропорту Шереметьево задержано девять рейсов и один отменен.

Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов: из-за снегопада на дорогах столицы осложнено движение, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. По прогнозам синоптиков, в среду в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег, гололедица, снежные заносы и до 7 градусов мороза.

Новости Москвы,Видео,Аэропорт Домодедово,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители