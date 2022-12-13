В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
40 минут назад

Известный режиссер сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

Мослента

Москву с другими мегаполисами мира сравнил в интервью «Москвич Mag» известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов .

Известный режиссер сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами
Фото: МослентаМослента

«Знаете, Москва мегаполис со своими, подчас прекрасными, особенностями. Например, тут можно в любой момент пойти в ресторан, магазины всегда открыты», — поделился своим мнением Юхнов.

При этом режиссер признался, что ему сложно сравнивать столицу России с другими мегаполисами мира.

«Остальные города сопоставлять друг с другом могу, а с Москвой нет. Теплое притяжение пещеры для первобытной души, такой, как моя, сказывается», — сказал он.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой.

Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители