В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
1 час назад

Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения

Агентство «Москва»иещё 10

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения
Фото: ТАССТАСС

«Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов различного назначения. <...> Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Видео дня

Уточняется, что речь идет о двух образовательных объектах (на 575 школьников и 275 дошкольников) - в районах Южнопортовый (1-й Дубровский проезд) и Филевский Парк (ул. Барклая); трех офисных центрах - два в поселении Внуковское (в районе дер. Пыхтино и дер. Ликова) и один в районе Раменки (проспект Вернадского, вл. 6в); двух промышленных комплексах в Зеленограде - в районе Савелки (Проектируемый проезд №5500, д. 4, стр. 1 и д. 4/2).

«Общая площадь будущих объектов составит 154,4 тыс. кв.м. Будет создано порядка 15,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов - свыше 15,6 млрд руб.», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и другое. Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города.

«На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 138,6 млрд руб., что позволит создать свыше 53 тыс. рабочих мест. Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы», - подчеркивается в сообщении.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители