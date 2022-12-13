Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.
«Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов различного назначения. <...> Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о двух образовательных объектах (на 575 школьников и 275 дошкольников) - в районах Южнопортовый (1-й Дубровский проезд) и Филевский Парк (ул. Барклая); трех офисных центрах - два в поселении Внуковское (в районе дер. Пыхтино и дер. Ликова) и один в районе Раменки (проспект Вернадского, вл. 6в); двух промышленных комплексах в Зеленограде - в районе Савелки (Проектируемый проезд №5500, д. 4, стр. 1 и д. 4/2).
«Общая площадь будущих объектов составит 154,4 тыс. кв.м. Будет создано порядка 15,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов - свыше 15,6 млрд руб.», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и другое. Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города.
«На данный момент одобрены проекты, предполагающие инвестиции в объеме 138,6 млрд руб., что позволит создать свыше 53 тыс. рабочих мест. Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы», - подчеркивается в сообщении.