Собянин одобрил проекты строительства семи объектов различного назначения

«Правительство Москвы одобрило планы строительства семи объектов различного назначения. <...> Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о двух образовательных объектах (на 575 школьников и 275 дошкольников) - в районах Южнопортовый (1-й Дубровский проезд) и Филевский Парк (ул. Барклая); трех офисных центрах - два в поселении Внуковское (в районе дер. Пыхтино и дер. Ликова) и один в районе Раменки (проспект Вернадского, вл. 6в); двух промышленных комплексах в Зеленограде - в районе Савелки (Проектируемый проезд №5500, д. 4, стр. 1 и д. 4/2).