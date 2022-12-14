Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре и на юге Москвы

На некоторых улицах в Центральном и Южном округах столицы временно изменится схема движения транспорта. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, с 16 декабря 2022 года по 20 марта 2023 года в связи с проведением строительных работ будут перекрыты три полосы на Андроньевской набережной в районе дома 10, строение 8, на Андроньевской площади.

С 17 декабря по аналогичной причине движение будет ограничено по одной или двум полосам на некоторых участках 1-го Котляковского переулка. Ограничения будут длиться до 31 марта 2023 года.

Кроме того, движение ненадолго перекроют в районе Малой Бронной улицы из-за проведения съемок кинофильма. Ограничения коснутся Большого Патриаршего переулка и Малого Козихинского переулка. Время действия запрета — с 00:01 до 08:00 17 декабря, передает официальный сайт мэра Москвы.