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1 час назад

Москву украсит тысяча новогодних елей

Елена Прошина

Площади, улицы и парки Москвы к Новому году и Рождеству украсят свыше тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, которые декорируют звездами, шарами и светящимися гирляндами. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Москву украсит тысяча новогодних елей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, также в столице будут размещены четыре тысячи объемных декоративных конструкций, в том числе световые тоннели и арки. В частности, арки будут установлены на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях.

Пешеходные зоны Бульварного кольца оформят световыми тоннелями и цифрами 2023, а на Поклонной горе уже появился огромный светомузыкальный шар, заметил Петр Бирюков.

«Площади, улицы, парки и скверы по всему городу украсит свыше тысячи искусственных елей высотой от 6 до 25 метров, они будут декорированы разноцветными шарами, звездами и светящимися гирляндами», - рассказал он.

Заместитель мэра Москвы обратил особое внимание на то, что для украшения города используются энергосберегающие светильники, основанные на светодиодах, которые экономичны, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

В мэрии напомнили, что праздничные новогодние мероприятия в Москве будут посвящены участникам специальной военной операции и людям, которые работают в оборонно-промышленном комплексе, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома. При этом в ходе голосования в проекте «Активный гражданин» москвичи поддержали решение украсить столицу и провести традиционные мероприятия за исключением массовых концертов.

Ранее в Санкт-Петербурге приняли решение отказаться от новогодних концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, фейерверка, фестиваля огня «Рождественская звезда», а также от благотворительного приема в Таврическом дворце. Сэкономленные таким образом средства власти планируют потратить на покупку дополнительной экипировки для добровольцев и мобилизованных.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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