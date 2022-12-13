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1 час назад

С запада на восток и через семь центральных вокзалов: как строят самый длинный МЦД

Елена Прошина

Московские власти анонсировали запуск в 2023 году еще одной линии наземного метро. Речь идет о диаметре «Киевско-Горьковский», который протянется через весь город и свяжет восточное Подмосковье с юго-западным, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

С запада на восток и через семь центральных вокзалов: как строят самый длинный МЦД
Фото: ТАССТАСС

Уникальность Московского центрального диаметра (МЦД-4) заключается в его протяженности – данный маршрут станет самым длинным в городе. Он протянется с запада на восток и свяжет подмосковные Апрелевку и Балашиху. Диметр будет проходить через Большую кольцевую и еще более чем шесть линий метро и соединится со станциями других диаметров.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в столице ведется активная подготовка к запуску новых диаметров. МЦД-4 будет связывать семь столичных вокзалов, более 20 районов Москвы и несколько городов Подмосковья, добавил он. Ликсутов также отметил, что интервалы движения будут минимальными, тарифы – выгодными, а инфраструктура и поезда – обновленными. Он оценивает ожидаемый пассажиропоток МЦД-4 в 455 тысяч человек в сутки.

В сообщении также говорится, что визитная карточка диаметров Москвы – бесшумные поезда «Иволга». Они будут ходить каждые пять — семь минут в часы пик. Благодаря их запуску москвичи смогут экономить до 40% времени в пути.

Запуск МЦД-4 призван снизить нагрузку на городскую транспортную систему. Его открытие позволит разгрузить до 9% три линии метро. Улучшение ситуации будет наблюдаться на восточном участке Калининской линии, северном участке Солнцевской и Арбатско-Покровской линиях.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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