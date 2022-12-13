Москвичи смогут выбрать новое название для Face Pay

Москвичи в ходе голосования в проекте «Активный гражданин» решат, какое альтернативное название на русском языке стоит дать технологии оплаты проезда по распознаванию лица Face Pay. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

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— Московская система оплаты проезда с помощью биометрических технологий — российский продукт, принадлежащий правительству Москвы. Мы предлагаем выбрать название для этого сервиса, поэтому открыли голосование в «Активном гражданине», — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, автор самого популярного варианта получит ценный приз — три года бесплатных поездок при оплате проезда по распознаванию лица. Как уточняется, горожане могут проголосовать за следующие варианты — «Оплати улыбкой», «Система биометрической оплаты», «Лицо Москвы», «Оплата взглядом», «Облик», сообщает официальный сайт мэра Москвы.